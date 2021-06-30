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«Хочу через 9 месяцев увидеть прирост рождаемости в стране». Бущан — о победе над Швецией

«Хочу через 9 месяцев увидеть прирост рождаемости в стране». Бущан — о победе над Швецией
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Голкипер сборной Украины Георгий Бущан прокомментировал результат матча 1/8 финала Евро-2020 с национальной командой Швеции (2:1 ДВ) и выход в четвертьфинал турнира.

«Давление мы придумали себе сами. Чувствовали поддержку болельщиков, поэтому были обязаны отдать все силы ради победы. Как только узнали, что соперником будет Швеция – начали её готовить. Мы также играли с Францией в квалификации ЧМ.

Хочу, чтобы через девять месяцев в стране был прирост рождаемости детей. Был уверен, что команда додавит. Но у меня был секрет – я написал на бутылке список игроков сборной Швеции. Номера и кто куда будет бить. Мы контролировали игру и допускали минимум ошибок. После всего, что было в группе, футбольный бог был за нас», — приводит слова Бущана ua.tribuna.com.

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