Корниленко: Карасёв меня удалил, а потом летели одним рейсом. Хорошо, что я был с женой

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко поделился мнением о судействе Сергея Карасёва.
«Я Карасёва хорошо помню. Единственное моё удаление в РПЛ сделал он, поэтому я его запомнил. У нас где-то и скандалы были, где-то мирились. Относились к друг другу всегда с уважением. У нас были отношения больше, чем судья-игрок. Своя стезя какая-то, могли позволить что-то резкое, но всегда с уважением. Мне импонирует его работа, также нравится работа Влада Безбородова.
После того самого удаления от Карасёва получилось так, что мы вечером летели одним самолётом. И хорошо, что я был с женой, поговорили более-менее прилично. Мы все остыли при выходе из самолета и обменялись рукопожатиями. Это всё футбол, игра и эмоции. Понятное дело, что это и работа, и игра миллионов. Повторюсь, я с уважением отношусь к Сергею и его работе.
Сергей Карасёв достойно смотрится на чемпионате Европы. Мне нравится в судьях конкретика и четкие последовательные действия. Не нравится, когда одинаковые моменты трактуются по-разному. Если судья с первой минуты задаёт определённый градус, то будь добр придерживаться его до конца.
Судейство в Англии? Могу назвать его футбольным судейством, там больше футбола, чем разговоров о судьях. Если судья там ошибся, то поговорят день и забыли. Не ищут подковёрных моментов. А у нас начинаются детекторы и прочее. В Англии есть свой стиль, где уважение к тренерам, игрокам и есть уважение к своему поведению на футбольном поле», — сказал Корниленко в эфире подкаста «Чемпионата».
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