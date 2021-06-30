Мать Кокорина прокомментировала информацию об эвакуации «Ламборгини»

Светлана Кокорина, мать нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, рассказала о судьбе эвакуированного «Ламборгини».
«Дорогие наши журналисты и господа, которых интересуют интриги и судьба жёлтого «Ламборгини». Не ищите чёрную кошку в тёмной комнате, особенно когда её там нет! Увы, мы не имеем к этой машинке отношения с 20 февраля 2020 года. Именно в этот день я окончательно продала её из семьи. Мой сын избавился от этой прекрасной машины на год ранее. ДКП у нас на руках, факт передачи денег зафиксирован в банке. Официально заявляю, что все налоги были оплачены вовремя и без просрочек, за каждый год обладания этим авто. Мне очень жаль, что люди, купившие её у меня, так к ней относятся! Я думала, что отдавала в хорошие руки», — написала Светлана Кокорина на своей странице в «Инстаграме».
- 30 июня 2021
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