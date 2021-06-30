«Фиорентина» объявила о назначении Итальяно на пост главного тренера

«Фиорентина» сообщила о назначении главным тренером Винченцо Итальяно, который возглавлял «Специю».
«Винченцо Итальяно — новый тренер первой команды. Соглашение действует с 1 июля 2021 года и до июня 2023 года с возможностью продления контракта ещё на год. „Фиорентина“ приветствует мистера Итальяно и желает ему удачной работы», — сообщает пресс-служба «фиалок».
Итальяно три недели назад продлил контракт со «Специей». Однако в контракте Итальяно со «Специей» был прописан пункт о расторжении соглашения в случае ухода. Клубу, который хотел подписать Винченцо, нужно было заплатить неустойку в размере € 1 млн.
Ранее «Фиорентину» покинул Дженнаро Гаттузо. Итальянец ушёл из клуба уже через три недели после назначения. «Фиорентина» по итогам сезона-2020/2021 заняла 13-е место в Серии А.
- 30 июня 2021
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