Игнатьев — о переходе в «Рубин»: «Локомотив» новый контракт не предлагал. Я хотел остаться

Полузащитник Владислав Игнатьев прокомментировал переход из «Локомотива» в «Рубин».
«В «Локомотиве» не остался, потому что месяц назад закончился контракт. Новый клуб мне не предлагал, переговоров у нас не было. Не буду скрывать — я хотел остаться. Ждал, что поступит предложение. Но мне позвонили, поблагодарили за всё, и мы разошлись. Такова футбольная судьба. Есть ли обида? Что такое обида? Это несерьёзная постановка вопроса. Я оставлял себе шанс, что продолжу карьеру в «Локо», но сейчас все мысли о «Рубине».
В «Рубине» мне нравится, что это играющая команда, которая развивается с приходом Леонида Викторовича Слуцкого. Тем более что 12 лет назад я уже играл у него в Самаре, потом в сборной. Хорошо его знаю. Сейчас я вернулся на родину, в свой родной край. Рад, что «Рубин» в меня поверил, большое им спасибо. Буду пахать, работать на тренировках и доказывать», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 30 июня 2021
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