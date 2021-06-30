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Полиция Шотландии сообщила об арестах болельщиков на матче Швеция — Украина

Полиция Шотландии сообщила об арестах болельщиков на матче Швеция — Украина
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Полиция Шотландии производила аресты болельщиков во время матча 1/8 финала Евро Швеция — Украина (1:2 д.в.). При этом в ведомстве отказались комментировать инцидент с нападением на российского болельщика.

«Мы не можем комментировать предоставленное фото. Но можем подтвердить, что прошлым вечером было произведено три ареста. Один мужчина в возрасте 31 года был арестован за пределами стадиона по обвинению в нападении. Он был освобождён и оштрафован. Ещё один мужчина, 34 года, был арестован по обвинению в нападении, а ещё один, 24 года, — по обвинению в нарушении общественного порядка. Оба этих ареста произошли на стадионе, оба нарушителя были освобождены и приговорены к штрафу», — цитирует «Р-Спорт» пресс-службу полиции Шотландии.

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