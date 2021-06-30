Горецка может заменить Погба в «Манчестер Юнайтед»
Поделиться
Полузащитник мюнхенской «Баварии» Леон Горецка может продолжить карьеру в чемпионате Англии, сообщает журналист Кристиан Фальк на своей странице в «Твиттере».
По информации источника, в услугах немецкого футболиста заинтересован «Манчестер Юнайтед». Отмечается, что кандидатура Горецки рассматривается в качестве замены хавбеку Полю Погба, который может покинуть английский клуб.
В прошедшем сезоне 26-летний немец провёл за «Баварию» 32 матча во всех турнирах, забив в них восемь голов и отдав семь результативных передач. Его нынешний контракт с «Баварией» истекает в июне 2022 года. Горецка выступает за «Баварию» с 2018 года, ранее он играл за «Шальке 04» и «Бохум». Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 70 млн.
Комментарии
- 30 июня 2021
-
20:59
-
20:54
-
20:53
-
20:41
-
20:37
-
20:20
-
20:09
-
20:01
-
19:58
-
19:44
-
19:39
-
19:38
-
19:36
-
19:02
-
19:00
-
18:43
-
18:36
-
18:23
-
18:20
-
18:11
-
18:10
-
18:04
-
17:59
-
17:58
-
17:43
-
17:40
-
17:24
-
17:24
-
17:16
-
17:13
-
17:12
-
17:00
-
16:53
-
16:48
-
16:40
Партнерский контент