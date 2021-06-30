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Горецка может заменить Погба в «Манчестер Юнайтед»

Горецка может заменить Погба в «Манчестер Юнайтед»
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Полузащитник мюнхенской «Баварии» Леон Горецка может продолжить карьеру в чемпионате Англии, сообщает журналист Кристиан Фальк на своей странице в «Твиттере».

По информации источника, в услугах немецкого футболиста заинтересован «Манчестер Юнайтед». Отмечается, что кандидатура Горецки рассматривается в качестве замены хавбеку Полю Погба, который может покинуть английский клуб.

В прошедшем сезоне 26-летний немец провёл за «Баварию» 32 матча во всех турнирах, забив в них восемь голов и отдав семь результативных передач. Его нынешний контракт с «Баварией» истекает в июне 2022 года. Горецка выступает за «Баварию» с 2018 года, ранее он играл за «Шальке 04» и «Бохум». Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 70 млн.

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