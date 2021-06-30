«Локомотив» объявил об уходе Кверквелии, Эдера и Коченкова

Футболисты «Локомотива» Антон Коченков, Эдер и Соломон Кверквелия покидают московский клуб, сообщается на официальном сайте железнодорожников. Все игроки уходят из клуба в связи с истечением срока действия контракта.

«Футбольный клуб «Локомотив» благодарит футболистов за годы, проведённые в составе железнодорожников, за большой вклад в победы команды, и желает удачи на футбольном пути», — говорится в сообщении пресс-службы «Локомотива».

Ранее команду покинул полузащитник Владислав Игнатьев. Хавбек продолжит карьеру в казанском «Рубине».

В завершившемся сезоне-2020/2021 железнодорожники заняли третье место в Российской Премьер-Лиге, выйдя в Лигу Европы, а также завоевали Кубок России, переиграв в финале «Крылья Советов».