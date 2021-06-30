Юрий Сёмин отреагировал на решение техкомитета РФС выразить поддержку Черчесову

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Сёмин прокомментировал решение техкомитета РФС выразить поддержку главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову.
«Если технический комитет так оценил выступление сборной, значит, у них были расклады. Черчесов доложил всю ситуацию. Что касается формулировки про игроков, я не заседаю в техкоме и такого не слышал», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Член технического комитета Российского футбольного союза Михаил Гершкович ранее подвёл итоги заседания, на котором рассматривалась работа Черчесова на чемпионате Европы — 2020. «Выразили поддержку Черчесову, хотя выступление признали неудовлетворительным. Но основной проблемой признали уровень наших футболистов», — сказал Гершкович.
- 30 июня 2021
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