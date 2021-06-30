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«Сочи» проиграл «Кубани» в товарищеском матче, «Химки» уступили «Факелу»

«Сочи» проиграл «Кубани» в товарищеском матче, «Химки» уступили «Факелу»
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Сегодня, 30 июня, состоялись три товарищеских матча с участием российских клубов.

Подмосковные «Химки» проиграли воронежскому «Факелу» со счётом 0:1. Единственный гол был забит на 40-й минуте встречи.

«СКА-Хабаровск» переиграл «Томь», встреча завершилась со счётом 2:1. На 5-й минуте хавбек хабаровчан Эдуард Булия реализовал пенальти. Форвард Александр Носов забил второй гол армейцев. Единственный гол «Томи» во втором тайме забил Максим Дмитриев.

В третьем матче «Сочи» уступил краснодарской «Кубани». Матч проходил на стадионе «Фишт» в Сочи и завершился победой кубанцев со счётом 2:1. На 11-й минуте первый мяч забил форвард гостей Андрей Козлов. «Сочи» отыгрался на 45-й минуте, однако полузащитник «Кубани» Илья Петров в добавленное время реализовал пенальти.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
30 июня 2021, среда. 18:00 МСК
Сочи
Сочи, Россия
Окончен
1 : 2
Кубань
Краснодар, Россия
0:1 Козлов – 11'   1:1 – 45+2'   1:2 Петров – 90+3' (пен)
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