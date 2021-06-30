«Сочи» проиграл «Кубани» в товарищеском матче, «Химки» уступили «Факелу»

Сегодня, 30 июня, состоялись три товарищеских матча с участием российских клубов.
Подмосковные «Химки» проиграли воронежскому «Факелу» со счётом 0:1. Единственный гол был забит на 40-й минуте встречи.
«СКА-Хабаровск» переиграл «Томь», встреча завершилась со счётом 2:1. На 5-й минуте хавбек хабаровчан Эдуард Булия реализовал пенальти. Форвард Александр Носов забил второй гол армейцев. Единственный гол «Томи» во втором тайме забил Максим Дмитриев.
В третьем матче «Сочи» уступил краснодарской «Кубани». Матч проходил на стадионе «Фишт» в Сочи и завершился победой кубанцев со счётом 2:1. На 11-й минуте первый мяч забил форвард гостей Андрей Козлов. «Сочи» отыгрался на 45-й минуте, однако полузащитник «Кубани» Илья Петров в добавленное время реализовал пенальти.
- 30 июня 2021
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