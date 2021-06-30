Защитник сборной Швеции извинился перед Бесединым за нанесённую травму

Защитник сборной Швеции Маркус Даниэльссон сообщил, что принёс извинения нападающему украинской национальной команды Артёму Беседину после матча 1/8 финала Евро-2020.



«Со стороны эпизод выглядел совсем нехорошо. Его колено выгнулось в обратную сторону. Арбитры воспользовались помощью VAR и решили дать красную карточку. Вероятно, так и было, но в тот момент это решение не казалось справедливым.



Я определённо не стремился нанести Беседину вред. Я зашёл в раздевалку сборной Украины, извинился перед ним и сказал, что не хотел причинить ему боль. К сожалению, травмы — это часть футбола. Беседин принял мои извинения, насколько я понял. Он не говорил по-английски, поэтому беседа не была долгой — мои слова перевёл капитан украинской команды. Конечно, Беседину было тяжело, но сложилось ощущение, что он принял мои извинения», — приводит слова Даниэльссона Aftonbladet.

На 98-й минуте встречи Даниэльссон жёстко въехал в колено Беседина. Судья удалил шведа, а украинец не смог продолжить игру. Команда Шевченко в дополнительное время победила со счётом 2:1.