«Манчестер Юнайтед» заплатит «Боруссии» Д за Санчо € 85 млн
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Полузащитник дортмундской «Боруссии» и сборной Англии Джейдон Санчо перейдёт в «Манчестер Юнайтед», сообщает Bild.
«Боруссия» согласовала с «МЮ» условия трансфера. Англичане заплатят за хавбека € 85 млн, бонусные выплаты дортмундцам могут составить ещё € 10 млн. Санчо подпишет пятилетний контракт.
Сообщалось, что немецкий клуб оценивает 21-летнего англичанина в € 95 млн. Манкунианцы ранее согласовали контракт с Санчо.
Санчо является воспитанником «Уотфорда» и «Манчестер Сити», а выступление на взрослом уровне начал в составе «Боруссии» в 2017 году. В сборную Англии вызывается с 2018 года. В минувшем сезоне хавбек принял участие в 26 матчах Бундеслиги, в которых забил восемь голов (один — с пенальти) и отдал 11 результативных передач.
Новость по теме«Манчестер Юнайтед» согласовал контракт с Джейдоном Санчо
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