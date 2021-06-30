«Манчестер Юнайтед» заплатит «Боруссии» Д за Санчо € 85 млн

Полузащитник дортмундской «Боруссии» и сборной Англии Джейдон Санчо перейдёт в «Манчестер Юнайтед», сообщает Bild.

«Боруссия» согласовала с «МЮ» условия трансфера. Англичане заплатят за хавбека € 85 млн, бонусные выплаты дортмундцам могут составить ещё € 10 млн. Санчо подпишет пятилетний контракт.

Сообщалось, что немецкий клуб оценивает 21-летнего англичанина в € 95 млн. Манкунианцы ранее согласовали контракт с Санчо.



Санчо является воспитанником «Уотфорда» и «Манчестер Сити», а выступление на взрослом уровне начал в составе «Боруссии» в 2017 году. В сборную Англии вызывается с 2018 года. В минувшем сезоне хавбек принял участие в 26 матчах Бундеслиги, в которых забил восемь голов (один — с пенальти) и отдал 11 результативных передач.