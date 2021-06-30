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РПЛ и РФС подготовили запрос в Роспотребнадзор по уточнению новых ограничительных мер

РПЛ и РФС подготовили запрос в Роспотребнадзор по уточнению новых ограничительных мер
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Российская Премьер-Лига (РПЛ) совместно с медицинским комитетом Российского футбольного союза (РФС) подготовила запрос в Роспотребнадзор по уточнению исполнения указов о новых ограничительных мерах, касающихся проведения матчей лиги в сезоне-2021/2022.

«В Санрегламент включён пункт о приоритете положений органов территориальной власти и Роспотребнадзора над нормами регламентов РПЛ, поэтому в своём запросе Лига просит дать разъяснения по следующим вопросам:

— Порядок доступа зрителей на стадионы по QR-кодам, их допустимое число, а также обеспечение контроля.

— Возможность организации пунктов вакцинации на стадионах.

— Допуск вакцинированных и имеющих высокий уровень антител футболистов и персонала в чистую зону стадионов без ПЦР-тестов.

— Необходимость вакцинации спортсменов, персонала и болельщиков, прибывающих в другие субъекты РФ», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе РПЛ.

Напомним, новый розыгрыш чемпионата России начнётся 23 июля.

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