РПЛ и РФС подготовили запрос в Роспотребнадзор по уточнению новых ограничительных мер

Российская Премьер-Лига (РПЛ) совместно с медицинским комитетом Российского футбольного союза (РФС) подготовила запрос в Роспотребнадзор по уточнению исполнения указов о новых ограничительных мерах, касающихся проведения матчей лиги в сезоне-2021/2022.
«В Санрегламент включён пункт о приоритете положений органов территориальной власти и Роспотребнадзора над нормами регламентов РПЛ, поэтому в своём запросе Лига просит дать разъяснения по следующим вопросам:
— Порядок доступа зрителей на стадионы по QR-кодам, их допустимое число, а также обеспечение контроля.
— Возможность организации пунктов вакцинации на стадионах.
— Допуск вакцинированных и имеющих высокий уровень антител футболистов и персонала в чистую зону стадионов без ПЦР-тестов.
— Необходимость вакцинации спортсменов, персонала и болельщиков, прибывающих в другие субъекты РФ», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе РПЛ.
Напомним, новый розыгрыш чемпионата России начнётся 23 июля.
- 30 июня 2021
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