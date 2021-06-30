Московское «Динамо» и «Крылья Советов» разгромили соперников по товарищеским матчам

В товарищеском матче московское «Динамо» разгромило «Динамо» Ческе-Будеёвице (4:0). В параллельной встрече «Крылья Советов» также одержали крупную победу, переиграв сербский «Раднички» со счётом 3:0.
В составе «Динамо» голы забивали Даниил Лесовой, который реализовал пенальти, Клинтон Н'Жье, Ярослав Гладышев и Арсен Захарян. За «Крылья Советов» отличились Роман Ежов, Сергей Пиняев и Дмитрий Ефремов.
Динамовцы будут готовиться в Котмюле до 4 июля и проведут ещё две контрольные встречи. Соперниками москвичей станут кипрский АЕЛ (2 июля) и австрийский ЛАСК (3 июля). Ранее «Динамо» провело матч с румынской командой «ЧФР Клуж», которая является чемпионом страны. Встреча завершилась поражением бело-голубых со счётом 0:1.
Новый сезон Российской Премьер-Лиги «Динамо» начнёт выездным матчем с «Ростовом». Игра состоится 23 июля. Начало — в 19:00 мск.
- 30 июня 2021
-
22:34
-
22:25
-
22:03
-
22:03
-
21:48
-
21:36
-
21:30
-
21:22
-
21:18
-
21:13
-
20:59
-
20:54
-
20:53
-
20:41
-
20:37
-
20:20
-
20:09
-
20:01
-
19:58
-
19:44
-
19:39
-
19:38
-
19:36
-
19:02
-
19:00
-
18:43
-
18:36
-
18:23
-
18:20
-
18:11
-
18:10
-
18:04
-
17:59
-
17:58
-
17:43