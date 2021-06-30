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Московское «Динамо» и «Крылья Советов» разгромили соперников по товарищеским матчам

Московское «Динамо» и «Крылья Советов» разгромили соперников по товарищеским матчам
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В товарищеском матче московское «Динамо» разгромило «Динамо» Ческе-Будеёвице (4:0). В параллельной встрече «Крылья Советов» также одержали крупную победу, переиграв сербский «Раднички» со счётом 3:0.

В составе «Динамо» голы забивали Даниил Лесовой, который реализовал пенальти, Клинтон Н'Жье, Ярослав Гладышев и Арсен Захарян. За «Крылья Советов» отличились Роман Ежов, Сергей Пиняев и Дмитрий Ефремов.

Динамовцы будут готовиться в Котмюле до 4 июля и проведут ещё две контрольные встречи. Соперниками москвичей станут кипрский АЕЛ (2 июля) и австрийский ЛАСК (3 июля). Ранее «Динамо» провело матч с румынской командой «ЧФР Клуж», которая является чемпионом страны. Встреча завершилась поражением бело-голубых со счётом 0:1.

Новый сезон Российской Премьер-Лиги «Динамо» начнёт выездным матчем с «Ростовом». Игра состоится 23 июля. Начало — в 19:00 мск.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
30 июня 2021, среда. 19:15 МСК
Динамо ЧБ
Ческе-Будеёвице, Чехия
Окончен
0 : 4
Динамо М
Москва, Россия
0:1 Лесовой – 24' (пен)   0:2 Н'Жье – 47'   0:3 Гладышев – 53'   0:4 Захарян – 55'
Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
30 июня 2021, среда. 19:30 МСК
Крылья Советов
Самара, Россия
Окончен
3 : 0
Раднички К
Крагуевац, Сербия
1:0 Ежов – 21'   2:0 Пиняев – 63'   3:0 Ефремов – 74'
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