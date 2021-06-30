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«Крылья Советов» не вели переговоров о новом контракте с Рикарду Алвешем

«Крылья Советов» не вели переговоров о новом контракте с Рикарду Алвешем
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Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко сообщил, что клуб не вёл переговоров о новом контракте с полузащитником Рикарду Алвешем.

«Рикарду Алвеш — опытный футболист, который здорово помог нам в весенней части сезона. Мы благодарны ему за вклад в результат, которого добились «Крылья». Сейчас мы рассматриваем множество вариантов усиления команды для достойного выступления в РПЛ. Действительно, мы не вели переговоров с Рикарду относительно нового контракта и не приглашали его на сборы. Трансферная кампания в самом разгаре — хотим усилиться точечно, укрепив позиции, которые в этом нуждаются. С каждым футболистом, который находится в сфере наших интересов, мы проводим предметные переговоры. Всему своё время», — сказал Корниленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, Алвеш стал игроком «Крыльев Советов» зимой текущего года. Ранее португалец выступал за «Оренбург».

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