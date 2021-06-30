Команда МФТИ стала чемпионом мира по робофутболу
Поделиться
Команда «Старкит» из МФТИ стала чемпионом мира по робофутболу Humanoid League. Турнир проходил в рамках RoboCup 2021 с 24 по 27 июня.
«Старкит» участвовал в лиге Humanoid KidSize, в которой роботы-гуманоиды высотой 40–90 см играют в футбол командами из трёх игроков. В полуфинале турнира команда из МФТИ разгромила немецкий коллектив Bit-Bots со счётом 7:2, а в финале в упорной борьбе одолела иранскую команду MRL-HSL (2:1). Соревнования проходили в виртуальном формате.
В состав команды «Старкит» вошли: капитан Иван Хохлов, магистры ФРКТ 2021 Владимир Литвиненко и Илья Рякин, кандидат технических наук из Владимирского государственного университета Егор Давыденко и магистр ФПМИ и Сколтеха 2020 Илья Осокин.
Комментарии
- 30 июня 2021
-
22:34
-
22:25
-
22:03
-
22:03
-
21:48
-
21:36
-
21:30
-
21:22
-
21:18
-
21:13
-
20:59
-
20:54
-
20:53
-
20:41
-
20:37
-
20:20
-
20:09
-
20:01
-
19:58
-
19:44
-
19:39
-
19:38
-
19:36
-
19:02
-
19:00
-
18:43
-
18:36
-
18:23
-
18:20
-
18:11
-
18:10
-
18:04
-
17:59
-
17:58
-
17:43
Партнерский контент