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Команда МФТИ стала чемпионом мира по робофутболу

Команда МФТИ стала чемпионом мира по робофутболу
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Команда «Старкит» из МФТИ стала чемпионом мира по робофутболу Humanoid League. Турнир проходил в рамках RoboCup 2021 с 24 по 27 июня.

«Старкит» участвовал в лиге Humanoid KidSize, в которой роботы-гуманоиды высотой 40–90 см играют в футбол командами из трёх игроков. В полуфинале турнира команда из МФТИ разгромила немецкий коллектив Bit-Bots со счётом 7:2, а в финале в упорной борьбе одолела иранскую команду MRL-HSL (2:1). Соревнования проходили в виртуальном формате.

В состав команды «Старкит» вошли: капитан Иван Хохлов, магистры ФРКТ 2021 Владимир Литвиненко и Илья Рякин, кандидат технических наук из Владимирского государственного университета Егор Давыденко и магистр ФПМИ и Сколтеха 2020 Илья Осокин.

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