«Динамо» предложило Бальбуэне более выгодный контракт, чем «Бетис». Игрок хочет в Примеру

Парагвайский защитник Фабиан Бальбуэна склоняется к переходу в испанский «Бетис», сообщает AS.
«Бетис» сделал экс-футболисту «Вест Хэма» окончательное предложение. У парагвайца есть более выгодное предложение от московского «Динамо». Наличие чилийского тренера может стать одним из ключевых факторов для выбора в пользу «Бетиса».
В начале июня английский «Вест Хэм» объявил об уходе из клуба парагвайского защитника Фабиана Бальбуэна. 29-летний футболист покинул «молотобойцев» на правах свободного агента.
В сезоне-2020/2021 Бальбуэна провёл 18 матчей за «Вест Хэм» и забил один гол. Бальбуэна выступал за «Вест Хэм» с 2018 года. Кроме того, он играл за бразильский «Коринтинас», а также за парагвайские «Либертад», «Насьональ», «Рубио Нью» и «Серро Портеньо». В сборную Парагвая футболист вызывается с 2015 года.
- 30 июня 2021
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