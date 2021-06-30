Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Тоттенхэм» объявил о назначении Нуну Эшпириту Санту на пост главного тренера

«Тоттенхэм» объявил о назначении Нуну Эшпириту Санту на пост главного тренера
Комментарии

Бывший наставник «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту возглавил «Тоттенхэм Хотспур», сообщается на официальном сайте английского клуба. Контракт специалиста рассчитан до 2023 года.

«У нас качественная и талантливая команда. Мы хотим, чтобы болельщики гордились и получали удовольствие от игры своей команды. Огромное удовольствие быть здесь, в „Тоттенхэме“. Я рад и с нетерпением жду начала работы с командой. Мы не должны терять время, нужно немедленно приступить к работе», — отметил Санту.

Последним местом работы 47-летнего Эшпириту Санту был «Вулверхэмптон», который он возглавлял с 2017 года. До этого специалист тренировал «Порту», «Валенсию» и «Риу Аве». С Санту «волки» в первый же сезон вышли из Чемпионшипа в английскую Премьер-лигу, где сразу же сумели закрепиться.

Новость по теме
Экс-тренер «Тоттенхэма» Реднапп заявил, что готов возглавить сборную России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021