Кверквелия: приехал в «Локомотив» ради Сёмина. Пора уже ехать в Европу

29-летний грузинский защитник Соломон Кверквелия рассказал о своём будущем после ухода из «Локомотива».
«Я приехал в „Локомотив“ ради Юрия Сёмина. Палыч ушёл, и я тоже ушёл. Я ни о чём не жалею. Наоборот, я очень рад. У нас была задача — взять золото чемпионата России, и мы его забрали. Я благодарю „Локомотив“, каждого болельщика, каждого футболиста, с кем я работал, выходил на поле. А то, что случилось наверху — это бизнес. Всех, кто был, так сказать, снизу, я благодарю. А то, что наверху, меня не касается. Это бизнес.
Ради чего я приехал в «Локомотив», я всё взял. Мне пора уже ехать в Европу, попробовать себя в европейском чемпионате. Свое я в России отыграл, своё выиграл, своё заработал, мне хватит. Конечно, есть конкретика по моему будущему, скоро увидите. Это будет клуб из топ-5 европейских чемпионатов", — цитирует Кверквелию «Р-Спорт».
Футболисты «Локомотива» Антон Коченков, Эдер и Соломон Кверквелия покинули московский клуб. Все игроки уходят из клуба в связи с истечением срока действия контракта.
- 30 июня 2021
-
22:34
-
22:25
-
22:03
-
22:03
-
21:48
-
21:36
-
21:30
-
21:22
-
21:18
-
21:13
-
20:59
-
20:54
-
20:53
-
20:41
-
20:37
-
20:20
-
20:09
-
20:01
-
19:58
-
19:44
-
19:39
-
19:38
-
19:36
-
19:02
-
19:00
-
18:43
-
18:36
-
18:23
-
18:20
-
18:11
-
18:10
-
18:04
-
17:59
-
17:58
-
17:43