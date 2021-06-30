Кверквелия: приехал в «Локомотив» ради Сёмина. Пора уже ехать в Европу

29-летний грузинский защитник Соломон Кверквелия рассказал о своём будущем после ухода из «Локомотива».

«Я приехал в „Локомотив“ ради Юрия Сёмина. Палыч ушёл, и я тоже ушёл. Я ни о чём не жалею. Наоборот, я очень рад. У нас была задача — взять золото чемпионата России, и мы его забрали. Я благодарю „Локомотив“, каждого болельщика, каждого футболиста, с кем я работал, выходил на поле. А то, что случилось наверху — это бизнес. Всех, кто был, так сказать, снизу, я благодарю. А то, что наверху, меня не касается. Это бизнес.

Ради чего я приехал в «Локомотив», я всё взял. Мне пора уже ехать в Европу, попробовать себя в европейском чемпионате. Свое я в России отыграл, своё выиграл, своё заработал, мне хватит. Конечно, есть конкретика по моему будущему, скоро увидите. Это будет клуб из топ-5 европейских чемпионатов", — цитирует Кверквелию «Р-Спорт».

Футболисты «Локомотива» Антон Коченков, Эдер и Соломон Кверквелия покинули московский клуб. Все игроки уходят из клуба в связи с истечением срока действия контракта.