Жена Кокорина опубликовала пост о предательстве и отписалась от футболиста

Дарья Валитова, жена нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, в «Инстаграме» опубликовала пост о предательстве близкого человека.

«Сейчас очень сложное время для меня… Я не привыкла говорить о таких вещах вслух или публично… Но есть вещи, которые невозможно держать в себе… Предательство близкого человека, наверное, самое тяжёлое, что может случиться с каждым из нас…



Это похоже на маленькую смерть, когда внутри что-то останавливается, какие-то механизмы перестают работать и наступает холод… Ни с чем не сравнимый холод. Прямо сейчас я ещё не готова об этом говорить и вдаваться в подробности, так как эмоции берут верх над разумом и здравым смыслом, мне просто важно зафиксировать это и вынести определённый жизненный урок… Тяжёлый и болезненный урок… Придёт время, и я расскажу об этом открыто, как никогда… Сегодня мне пусто и больно…» — написала Валитова в «сториз».

Кроме того, супруги отписались друг от друга в «Инстаграме».