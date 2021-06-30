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Жена Кокорина опубликовала пост о предательстве и отписалась от футболиста

Жена Кокорина опубликовала пост о предательстве и отписалась от футболиста
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Дарья Валитова, жена нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, в «Инстаграме» опубликовала пост о предательстве близкого человека.

«Сейчас очень сложное время для меня… Я не привыкла говорить о таких вещах вслух или публично… Но есть вещи, которые невозможно держать в себе… Предательство близкого человека, наверное, самое тяжёлое, что может случиться с каждым из нас…

Это похоже на маленькую смерть, когда внутри что-то останавливается, какие-то механизмы перестают работать и наступает холод… Ни с чем не сравнимый холод. Прямо сейчас я ещё не готова об этом говорить и вдаваться в подробности, так как эмоции берут верх над разумом и здравым смыслом, мне просто важно зафиксировать это и вынести определённый жизненный урок… Тяжёлый и болезненный урок… Придёт время, и я расскажу об этом открыто, как никогда… Сегодня мне пусто и больно…» — написала Валитова в «сториз».

Кроме того, супруги отписались друг от друга в «Инстаграме».

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