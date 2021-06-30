Жена Кокорина опубликовала пост о предательстве и отписалась от футболиста

Дарья Валитова, жена нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, в «Инстаграме» опубликовала пост о предательстве близкого человека.
«Сейчас очень сложное время для меня… Я не привыкла говорить о таких вещах вслух или публично… Но есть вещи, которые невозможно держать в себе… Предательство близкого человека, наверное, самое тяжёлое, что может случиться с каждым из нас…
Это похоже на маленькую смерть, когда внутри что-то останавливается, какие-то механизмы перестают работать и наступает холод… Ни с чем не сравнимый холод. Прямо сейчас я ещё не готова об этом говорить и вдаваться в подробности, так как эмоции берут верх над разумом и здравым смыслом, мне просто важно зафиксировать это и вынести определённый жизненный урок… Тяжёлый и болезненный урок… Придёт время, и я расскажу об этом открыто, как никогда… Сегодня мне пусто и больно…» — написала Валитова в «сториз».
Кроме того, супруги отписались друг от друга в «Инстаграме».
- 1 июля 2021
-
00:05
- 30 июня 2021
-
23:57
-
23:47
-
23:20
-
23:17
-
23:09
-
23:00
-
22:52
-
22:34
-
22:25
-
22:03
-
22:03
-
21:48
-
21:36
-
21:30
-
21:22
-
21:18
-
21:13
-
20:59
-
20:54
-
20:53
-
20:41
-
20:37
-
20:20
-
20:09
-
20:01
-
19:58
-
19:44
-
19:39
-
19:38
-
19:36
-
19:02
-
19:00
-
18:43
-
18:36