Сандро Шварц прокомментировал разгромную победу «Динамо» в товарищеском матче

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал победу в товарищеском матче с «Динамо» из Ческе-Будеёвице (4:0).
«Мы сегодня отлично сыграли на высоких скоростях, создали много моментов и показали приличную реализацию. Команда также хорошо действовала в обороне. Для нас очень важно было отыграть на ноль. Последние два дня у нас были очень интенсивные занятия с высокими нагрузками. Мы и в матче с румынской командой создавали хорошие моменты, а сегодня нам удалось их реализовать. К тому же мы эффективно действовали в переходных фазах атаки. Так что победу мы полностью заслужили. Замены были связаны с тем, что нам нужно равномерно распределять нагрузки среди футболистов. Мы и в первом тайме могли забить больше. Так что в перерыве каких-то новых указаний не было», — приводит слова Шварца пресс-служба «Динамо».
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