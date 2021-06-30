«До скорой встречи на пляже!» Тренер сборной Венгрии потроллил Роналду, Мбаппе и Нойера

Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси подшутил над португальским нападающим Криштиану Роналду, форвардом сборной Франции Килианом Мбаппе и голкипером немецкой национальной команды Мануэлем Нойером.
Напомним, сборные Франции, Германии и Португалии вылетели с Евро-2020 на стадии 1/8 финала. Венгерская команда играла в одной группе с этими сборными и не сумела пробиться в плей-офф турнира.
«До скорой встречи на пляже!» — написал Росси на своей странице в соцсетях и опубликовал фото с игроками, стоящими на пляже с чемоданами.
Фото можно посмотреть на странице Марко Росси в «Инстаграме».
Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавирусной инфекции турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.
- 1 июля 2021
-
00:05
- 30 июня 2021
-
23:57
-
23:47
-
23:20
-
23:17
-
23:09
-
23:00
-
22:52
-
22:34
-
22:25
-
22:03
-
22:03
-
21:48
-
21:36
-
21:30
-
21:22
-
21:18
-
21:13
-
20:59
-
20:54
-
20:53
-
20:41
-
20:37
-
20:20
-
20:09
-
20:01
-
19:58
-
19:44
-
19:39
-
19:38
-
19:36
-
19:02
-
19:00
-
18:43
-
18:36