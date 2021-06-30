«До скорой встречи на пляже!» Тренер сборной Венгрии потроллил Роналду, Мбаппе и Нойера

Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси подшутил над португальским нападающим Криштиану Роналду, форвардом сборной Франции Килианом Мбаппе и голкипером немецкой национальной команды Мануэлем Нойером.



Напомним, сборные Франции, Германии и Португалии вылетели с Евро-2020 на стадии 1/8 финала. Венгерская команда играла в одной группе с этими сборными и не сумела пробиться в плей-офф турнира.



«До скорой встречи на пляже!» — написал Росси на своей странице в соцсетях и опубликовал фото с игроками, стоящими на пляже с чемоданами.

Фото можно посмотреть на странице Марко Росси в «Инстаграме».

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавирусной инфекции турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.