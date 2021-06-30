Игрок лондонского «Арсенала» попал в крупное ДТП

Полузащитник лондонского «Арсенала» Энсли Мэйтленд-Найлз попал в крупное дорожно-транспортное происшествие сегодня утром, сообщает The Athletic.

Инцидент произошел на трассе M25 около 6 часов утра по британскому времени. В ДТП попали несколько транспортных средств, один из автомобилей оказался на боку. На место были вызваны службы экстренной помощи.

23-летний футболист не пострадал в аварии. После ДТП клубный врач клуба «Арсенала» позвонил Мэйтленд-Найлзу, чтобы узнать о его самочувствии.

Зимой «Арсенал» отдал футболиста в аренду в «Вест Бромвич». Соглашение было рассчитано до конца сезона-2020/2021.



Мэйтленд-Найлз сыграл за «Арсенал» 64 матча в английской Премьер-лиге (из них 11 — в этом сезоне). В общей сложности он провёл 121 матч за лондонцев с момента дебюта в основной команде в 17-летнем возрасте в матче с «Галатасараем» в Лиге чемпионов УЕФА в декабре 2014 года.