Президент ФИФА: моя цель и мечта — 50 сборных, претендующих на победу в чемпионате мира

Президент ФИФА Джанни Инфантино высказаля о проекте клубного чемпионата мира, а также о целях организации по развитию национальных команд.
«Клубный чемпионате мира, проект которого был отложен? Когда мы говорим об этом проекте, важно сказать о международном календаре. Мы хотим более здорового футбола, в котором будет меньше дискриминации и больше конкуренции. Чтобы добиться этого, нужно учитывать весь календарь, а не только клубный чемпионат мира.
Международный календарь составлен до 2024 года. После этого у нас ничего не запланировано, будем составлять его заново. Моя цель и мечта, наша идея, философия – чтобы было 50 клубов со всех континентов, претендующих на победу на клубном чемпионате мира, и 50 сборных, претендующих на победу в чемпионате мира», – цитирует Инфантино EFE.
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