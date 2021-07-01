Президент ФИФА: моя цель и мечта — 50 сборных, претендующих на победу в чемпионате мира

Президент ФИФА Джанни Инфантино высказаля о проекте клубного чемпионата мира, а также о целях организации по развитию национальных команд.

«Клубный чемпионате мира, проект которого был отложен? Когда мы говорим об этом проекте, важно сказать о международном календаре. Мы хотим более здорового футбола, в котором будет меньше дискриминации и больше конкуренции. Чтобы добиться этого, нужно учитывать весь календарь, а не только клубный чемпионат мира.



Международный календарь составлен до 2024 года. После этого у нас ничего не запланировано, будем составлять его заново. Моя цель и мечта, наша идея, философия – чтобы было 50 клубов со всех континентов, претендующих на победу на клубном чемпионате мира, и 50 сборных, претендующих на победу в чемпионате мира», – цитирует Инфантино EFE.