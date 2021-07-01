Хендрикс: отдам должное Чехии и Кралу — они заслужили победу над Нидерландами

Полузащитник «Спартака» Йоррит Хендрикс поделился мнением о вылете сборной Нидерландов с чемпионата Европы 2020 года после проигрыша Чехии (0:2).

«Конечно, все расстроены. Пусть Квинси отдохнёт, а когда вернётся, всё обсудим. Сложный матч: ошибка, удаление, быстрый гол после этого. Отдам должное Чехии и Алексу Кралу — они заслужили победу. Теперь Чехия фаворит? Нет, она последняя в моём списке. У меня нет фаворита. Хорошо, конечно, что Промес теперь вернётся раньше. Но всегда расстраивает, когда твои футболисты проигрывают», — сказал Хендрикс в видео на YouTube-канале «Спартака».

Напомним, в 1/8 финала Евро-2020 сборная Нидерландов проиграла Чехии (0:2). Чешская команда в четвертьфинале турнира встретится с Данией.