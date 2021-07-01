«Пришло время сделать шаг вперёд». «Спартак» предложил Месси перейти в московский клуб

Англоязычный «твиттер» «Спартака» пошутил по поводу того, что аргентинский нападающий Лионель Месси стал свободным агентом, после того, как истёк его контракт с «Барселоной».

«Пришло время сделать шаг вперёд. Пошли», — говорится в сообщении, к которому прикреплён скриншот из игры FIFA 21 с предложением к аргентинцу о переходе в московский клуб.

Месси защищает цвета «Барселоны» на протяжении всей карьеры, с 2003 года. С сине-гранатовыми он к настоящему моменту 10 раз стал чемпионом Испании, завоевал семь Кубков и восемь Суперкубков страны, четыре раза выиграл Лигу чемпионов и по три раза — Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

В прошлом сезоне испанской Примеры Месси принял участие в 35 матчах, в которых забил 30 голов и сделал 11 результативных передач. Также на его счету 5 голов и 2 передачи в 6 играх Лиги чемпионов.