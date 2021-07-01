«Специя» обвинила Итальяно в неуважении после ухода в «Фиорентину»

«Специя» выступила с заявлением по поводу ситуации с Винченцо Итальяно, который возглавил «Фиорентину».
«В последние дни нам пришлось столкнуться с немыслимой и неуважительной ситуацией для клуба, для города и для всех фанатов. Мы верим в рукопожатия. Мы верим в подписанные контракты.
Эту ситуацию можно было разрешить быстрее, но мы были полны решимости оставаться верными нашим принципам. Мы не можем позволить никому пренебрегать историей и спортивными традициями болельщиков и города», — приводятся слова президента «Специи» Раймонда Платека на официальном сайте клуба.
Итальяно три недели назад продлил контракт со «Специей». Однако в контракте Итальяно со «Специей» был прописан пункт о расторжении соглашения в случае желания тренера уйти. Клубу, который хотел подписать Винченцо, нужно было заплатить неустойку в размере € 1 млн.
Ранее «Фиорентину» покинул Дженнаро Гаттузо. Итальянец ушёл из клуба уже через три недели после назначения. «Фиорентина» по итогам сезона-2020/2021 заняла 13-е место в Серии А.
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