Защитник сборной Италии: без Де Брёйне и Азара сборная Бельгии – это уже другая команда

Защитник сборной Италии Эмерсон Пальмьери поделился ожиданиями от предстоящего матча с Бельгией в четвертьфинале чемпионата Европы по футболу 2020 года.
«Де Брёйне и Азар очень сильны: без них сборная Бельгии — это уже другая команда. Но думать нам нужно только о самих себе. Лукаку всегда был самой что ни на есть современной «девяткой»: он умеет укрывать мяч и врываться в свободные зоны. Всё это он показал уже и в Италии, так что нам следует быть очень осмотрительными.
У нас — прекрасный коллектив, можно сказать, даже семья. Теперь, дойдя до четвертьфинала, мы впитываем в себя удовольствие каждого момента, ради которых и работали так много, чтобы здесь оказаться. В пятницу нас ждет очень важная игра, и просыпаться от этого захватывающего сна мы совсем не хотим», — приводит слова Пальмьери официальный сайт УЕФА.
Напомним, Кевин Де Брёйне не смог завершить матч 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 с национальной командой Португалии (1:0) из-за повреждения. Игрок покинул поле в начале второго тайма. Эден Азар получил повреждение в конце матча.
Встреча сборных Бельгии и Италии пройдёт 2 июля в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена». Начало матча — в 22:00 мск.
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