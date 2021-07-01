Форвард сборной Украины Артём Довбик привлёк внимание клубов из Италии и Испании

24-летний форвард сборной Украины Артём Довбик, выступающий на родине за «Днепр-1», привлёк внимание сразу нескольких клубов из Европы после своего яркого выступления на текущем чемпионате Европы – 2020, сообщает Tuttomercatoweb.

Так, после того, как Довбик принёс сборной Украине победы над Швецией (2:1 д.в.) в 1/8 финала Евро-2020 своим забитым мячом на 120-й минуте встречи, форвардом заинтересовали итальянский «Торино» и испанский «Реал Сосьедад». Отмечается, что оба клуба сделали запрос по игроку в его клуб.

Довбик ранее выступал за молдавский «Зария Балти», датские «Мидтьюлланн» и «Сёндерийске Войенс». Всего за карьеру он провёл 114 встреч, в которых забил 34 мяча и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года, а трансферная стоимость оценивается в € 1 млн.