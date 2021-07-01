Аршавин назвал наиболее подходящего кандидата на смену Черчесову в сборной России

Бывший игрок «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин выразил мнение о наиболее подходящей кандидатуре в качестве возможного сменщика Станислава Черчесова на посту главного тренера национальной команды.

«Наверняка, амбиции Карпина выше. Со сборной он смог бы их реализовать. Поэтому он будет тянуть эту сборную за уши и за ноги, как только может, чтобы достичь результата.

По Слуцкому. Он уже был в сборной. В «Рубине» только год назад начался проект. Семак три года становится чемпионом. Думаю, «Зенит» его тоже не отпустит. Бердыев? Все равно Карпин лучше. А Бердыев может вернуться в Ростов, почему нет», — приводит слова Аршавина официальный сайт «Матч ТВ».

Напомним, что накануне технический комитет РФС выразил поддержку Черчесову. Основной проблемой был назван уровень игроков.