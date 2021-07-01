«Арсенал» обратился с официальным предложением к «Сассуоло» по Локателли

Лондонский «Арсенал» проявляет серьёзный интерес к 23-летнему полузащитнику «Сассуоло» Мануэлю Локателли.
«Арсенал» сделал официальное предложение по приобретению Локателли. Они прилагают все усилия, чтобы подписать Мануэля, и это важная заявка. Посмотрим.
Локателли также нужен и «Ювентусу», с ними у нас особые отношения. В ближайшее время мы проведём с руководством туринцев новую встречу.
Мы пытаемся успокоить парня, поэтому я ещё не разговаривал ни с ним, ни с его агентами. Мы можем думать о будущем Локателли, но прежде всего мы заботимся о его настоящем, а это означает успех Италии на Евро», — приводит слова генерального директора «Сассуоло» Джиованни Карневали Goal.
В минувшем сезоне за «Сассуоло» Локателли провёл 34 встречи в чемпионате Италии, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и трёмя результативными передачами. На текущем чемпионате Европы Мануэлю удалось оформить дубль за сборную Италии в игре группового этапа со Швейцарией (3:0).
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