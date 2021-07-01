В Нидерландах запустили нацистские стихи в качестве субтитров на гимн сборной Германии

Голландская общественная телекомпания NPO выступила с извинением за неправильное использование субтитров для государственного гимна Германии, запущенного перед матчем 1/8 финала чемпионата Европы – 2020 с Англией (0:2), проходившего на «Уэмбли» в Лондоне. Об этом сообщает AP News.
В компании сообщили, что по ошибке поместили в субтитры немецкого гимна стих, относящийся к временам нацизма. Они принесли свои извинения зрителям, которые были оскорблены этой ошибкой.
Строка «Deutschland, Deutschland, über alles / über alles in der Welt», что в переводе, как «Германия, Германия, обо всём, обо всём на свете» являлась частью гимна, используемого, когда у власти был Адольф Гитлер. Считается, что она имеет отсылку к нацисткой партии.
Напомним, что сборная Англии вышла в 1/4 финала Евро-2020, а немецкая национальная команда покинула турнир. В четвертьфинале чемпионата Европы сборная Англии сыграет со сборной Украины.
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