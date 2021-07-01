Репортёр поверил, что с фанатами веселился настоящий Клопп, и насмешил ведущую

Репортёр британской передачи Lorraine попал в курьёзную ситуацию, рассказывая о болельщиках сборной Англии.



Журналист вёл репортаж из Лондона, где фанаты веселились после матча 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 с Германией (2:0). Среди отдыхающих был двойник главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа, который был похож на него внешне: одет соответствующим образом и пародировал его движения.

Видео с двойником Клоппа:

Репортёр поверил, что это был немецкий специалист: «На пути к стадиону я наткнулся на Юргена Клоппа. Он был очень активен, общался со многими английскими болельщиками. После игры он даже сидел у них на плечах с банкой пива. Прямо здесть, рядом с «Уэмбли».



Ведущая шоу не удержалась и рассмеялась. Она попыталась остановить репортёра и сообщить ему об ошибке, но он не сразу её расслышал и продолжил рассказывать о «Клоппе».