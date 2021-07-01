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Озан Кабак попрощался с «Ливерпулем». Клуб не стал выкупать его у «Шальке»

Озан Кабак попрощался с «Ливерпулем». Клуб не стал выкупать его у «Шальке»
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Защитник «Шальке-04» Озан Кабак опубликовал прощальное письмо после ухода из «Ливерпуля», за который он выступал на правах аренды во второй половине минувшего сезона.

«Дорогая ливерпульская семья. Хочу поблагодарить вас за сопереживание и поддержку, которую я чувствовал с первого дня в команде. Уверен, что опыт, который я получил за четыре месяца здесь, очень важен. Я многому научился у Юргена Клоппа и всех своих партнёров и гордился тем, что являюсь частью этой особенной семьи. Я всегда буду помнить о времени в «Ливерпуле» с большой радостью и никогда не забуду о песне, которую вы, болельщики, мне подарили», — написал Кабак в своём «инстаграме».

Кабак перешёл в «Ливерпуль» из «Шальке» в зимнее трансферное окно на правах аренды. В договоре была прописана опция выкупа за € 18 млн, но мерсисайдцы не стали её активировать. В минувшем сезоне 21-летний турецкий защитник принял участие в 13 матчах за красных.

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