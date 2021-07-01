Эйден Макгиди подписал новый контракт с «Сандерлендом» в день истечения предыдущего
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Полузащитник «Сандерленда» Эйден Макгиди, известный в России по выступлению за московский «Спартак» в период с 2010 по 2013 год, останется в английской команде.
Как сообщает пресс-служба «чёрных котов», 35-летний ирландский футболист, у которого подходил к концу контракт, вернулся в расположение клуба и подписал новое соглашение, рассчитанное до лета 2022 года.
«Рад подписать новый контракт с клубом и с нетерпением жду нового сезона. Я счастлив в «Сандерленде» и чувствую, что показываю это своей игрой. Мы все знаем о своих амбициях на следующий сезон, и я не скрывал, что хочу быть частью команды, которая добьётся повышения в классе. Моя цель — играть за «Сандерленд» так долго, как это возможно», — сказал Эйден.
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