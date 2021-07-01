Адольфо Гайч попал в сферу интересов «Сельты», «Гранады» и «Райо Вальекано»

«Сельта», «Гранада» и «Райо Вальекано» заинтересованы в приобретении нападающего ЦСКА Адольфо Гайча, сообщает AS.



В январе 2021 года форвард перешёл в аренду из ЦСКА в итальянский «Беневенто». В 15 матчах он забил два гола. Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в € 8 млн. Нападающий находится в расположении Олимпийской сборной Аргентины, которая готовится к летним Олимпийским играм в Токио



В июне сообщалось, что Гайч может вернуться на родину, в Аргентину. В услугах 22-летнего футболиста заинтересован аргентинский клуб «Бока Хуниорс». Пабло Каро, агент Гайча, первым связался с руководством «Боки Хуниорс», после чего начался переговорный процесс. В апреле также сообщалось об интересе к аргентинскому форварду со стороны «Интера» и «Милана».

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