Артём Дзюба заинтересовал «Фенербахче». Турецкий клуб готовит предложение

Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба может продолжить карьеру в турецкой Суперлиге.
Как сообщает Fotomac в «Твиттере», 32-летний футболист заинтересовал «Фенербахче». Клуб намерен усилить команду классическим центрфорвардом в это трансферное окно и остановился на кандидатуре Артёма. «Фенербахче» готовится сделать россиянину предложение на выгодных условиях.
Дзюба в составе сборной России неудачно выступил на чемпионате Европы — 2020. Команда заняла последнее, четвёртое место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией и не сумела пробиться в плей-офф. Сам Артём забил на турнире один мяч с пенальти.
Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года, а до этого защищал цвета «Спартака». В минувшем сезоне форвард стал лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги, забив 20 голов (три — с пенальти) в 27 матчах. Также на его счету шесть результативных передач.
- 1 июля 2021
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