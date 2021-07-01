Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Артём Дзюба заинтересовал «Фенербахче». Турецкий клуб готовит предложение

Артём Дзюба заинтересовал «Фенербахче». Турецкий клуб готовит предложение
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба может продолжить карьеру в турецкой Суперлиге.

Как сообщает Fotomac в «Твиттере», 32-летний футболист заинтересовал «Фенербахче». Клуб намерен усилить команду классическим центрфорвардом в это трансферное окно и остановился на кандидатуре Артёма. «Фенербахче» готовится сделать россиянину предложение на выгодных условиях.

Дзюба в составе сборной России неудачно выступил на чемпионате Европы — 2020. Команда заняла последнее, четвёртое место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией и не сумела пробиться в плей-офф. Сам Артём забил на турнире один мяч с пенальти.

Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года, а до этого защищал цвета «Спартака». В минувшем сезоне форвард стал лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги, забив 20 голов (три — с пенальти) в 27 матчах. Также на его счету шесть результативных передач.

«Мы обкакались. Кто об этом мечтал — наслаждайтесь». Горький монолог капитана Дзюбы «Мы обкакались. Кто об этом мечтал — наслаждайтесь». Горький монолог капитана Дзюбы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021