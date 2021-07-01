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Сергей Карасёв будет работать на матче Чехия – Дания

Сергей Карасёв будет работать на матче Чехия – Дания
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Матч 1/4 финала чемпионата Европы – 2020 Чехия – Дания обслужит бригада арбитров из Нидерландов во главе с Бьорном Кёйперсом, сообщает пресс-служба УЕФА. Сергей Карасёв назначен резервным арбитром. В качестве ассистентов выступят Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра. За VAR будет отвечать Пол ван Букел.

Расписание матчей 1/4 финала Евро-2020:

2 июля, 19:00 мск: Швейцария — Испания («Газпром Арена», Санкт-Петербург);
2 июля, 22:00 мск: Бельгия — Италия («Альянц-Арена», Мюнхен);

3 июля, 19:00 мск: Чехия — Дания («Олимпийский», Баку);
3 июля, 22:00 мск: Украина — Англия («Олимпико», Рим).

Напомним, чемпионат Европы — 2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавирусной инфекции турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.

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