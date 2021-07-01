«Вы чё? Не понял». Никифоров рассказал о случае с Карпиным в автобусе «Спартака»

Бывший защитник «Спартака» Юрий Никифоров рассказал, могла ли быть дедовщина в стане красно-белых.
«Ну, какая дедовщина в «Спартаке»? Была разве только одна история с Карпиным. Наша первая тренировка в манеже. Мы поехали на автобусе из Тарасовки. Все иногородние тогда ездили с базы, а футболисты-москвичи — из дома. В их числе был Карпин, он тогда уже получил квартиру. Cели с Ильёй вдвоем, доехали, оттренировались. После тренировки заходим в автобус, снова садимся на те же места. И тут заходит Валера.
Он такой: «Вы чё? Не понял». Оказывается, на одном из этих мест обычно сидел он. Пересказывать полностью, что он сказал, я не буду, но мы тихо встали и пересели. Потом ещё на базе с Ильей обсуждали: «Оказывается, всё правда, что нам про него рассказывали».
Рассказывали что в команде есть ребята-звёзды, один из них Карпин. В итоге, конечно, оказалось, что это не так — у Карпина просто такой характер, его надо знать близко, чтобы понять. По его высказываниям на телевидении, в интервью, все думают, что он королёк такой. А на самом деле это совсем не так. Он потом очень смеялся, когда мы вспоминали эту историю», — цитирует Никифорова Sport24.
- 1 июля 2021
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