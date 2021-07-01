Килиан Мбаппе сообщил «ПСЖ», что не намерен продлевать контракт

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе, по всей видимости, не станет продлевать контракт с клубом.
Как сообщает Marca, 22-летний футболист уведомил руководство, что не намерен подписывать новое соглашение. Несмотря на то, что действующий договор истекает следующим летом, парижане не намерены продавать Килиана в это трансферное окно. Клуб готов дождаться окончания контракта.
При этом в мадридском «Реале», который считается главным претендентом на Мбаппе, уверены, что «ПСЖ» может согласиться продать игрока в конце лета. Сам Килиан не намерен настаивать на своём уходе в этом году и занимает выжидательную позицию.
Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года, а до этого защищал цвета «Монако». В минувшем сезоне чемпионата Франции форвард принял участие в 31 матче, забил 27 голов и сделал семь результативных передач.
- 1 июля 2021
-
12:15
-
12:05
-
11:55
-
11:38
-
11:29
-
11:18
-
10:51
-
10:48
-
10:35
-
10:23
-
10:18
-
10:04
-
09:55
-
09:52
-
09:43
-
09:25
-
09:24
-
09:15
-
09:00
-
08:58
-
08:30
-
08:03
-
07:46
-
07:32
-
07:24
-
05:38
-
04:30
-
04:14
-
03:43
-
02:53
-
02:30
-
01:59
-
01:49
-
01:35
-
01:16