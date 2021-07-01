Килиан Мбаппе сообщил «ПСЖ», что не намерен продлевать контракт

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе, по всей видимости, не станет продлевать контракт с клубом.



Как сообщает Marca, 22-летний футболист уведомил руководство, что не намерен подписывать новое соглашение. Несмотря на то, что действующий договор истекает следующим летом, парижане не намерены продавать Килиана в это трансферное окно. Клуб готов дождаться окончания контракта.



При этом в мадридском «Реале», который считается главным претендентом на Мбаппе, уверены, что «ПСЖ» может согласиться продать игрока в конце лета. Сам Килиан не намерен настаивать на своём уходе в этом году и занимает выжидательную позицию.



Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года, а до этого защищал цвета «Монако». В минувшем сезоне чемпионата Франции форвард принял участие в 31 матче, забил 27 голов и сделал семь результативных передач.