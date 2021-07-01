Александр Головин принял участие в презентации новой формы «Монако»

«Монако» представил новую форму, в которой он проведёт сезон-2021/2022, соответствующий ролик пресс-служба клуба разместила в своём «твиттере». В презентации принял участие и полузащитник сборной России Александр Головин.

Напомним, России Александр Головин стал лучшим футболистом группового этапа чемпионата Европы — 2020 по одному из статистических показателей. 25-летний хавбек за три матча преодолел наибольшую дистанцию среди всех игроков — 36 км.



Сборная России набрала три очка и вылетела с Евро-2020, заняв последнее, четвёртое место в группе B. Выше финишировали Бельгия, Дания и Финляндия. При этом финны по итогу не пробились в плей-офф, оказавшись за пределами четвёрки лучших команд, занявших третьи места в своих квартетах.