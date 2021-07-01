Англия — фаворит Евро-2020 по версии Gracenote. У Украины меньше всего шансов на победу

Портал Gracenote оценил шансы команд на победу на чемпионате Европы — 2020 по итогам матчей 1/8 финала.



Фаворитом Евро-2020 осталась сборная Англии. Благодаря удачной жеребьёвке и фактору домашнего стадиона шансы англичан на триумф оцениваются в 26,5%. Второе место по этому показателю занимает Бельгия, которая является сильнейшей сборной в мире по мнению специалистов, но столкнулась с более непростым жребием. Меньше всего шансов у Украины.



Шансы сборных:



1. Англия — 26,5 %

2. Бельгия — 24

3-4. Италия — 12,5

3-4. Испания

5. Дания — 10,3

6. Швейцария — 5,6

7. Чехия — 4,6

8. Украина — 3,9

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.