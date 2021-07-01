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Сантос Моцарт: сейчас Черчесов не похож на того тренера, что работал в «Спартаке»

Сантос Моцарт: сейчас Черчесов не похож на того тренера, что работал в «Спартаке»
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Бывший полузащитник московского «Спартака» Сантос Моцарт поделился мнением о главном тренере сборной России Станиславе Черчесове.

«В 2008-м Черчесов тренировал «Спартак». Это был период его становления как тренера, он начинал набираться опыта, расти. А теперь хорошо работает со сборной, по крайне мере, так было на ЧМ-2018. Но все равно, быть у руля сборной на протяжении пяти лет – это показатель качества работы. Так что тот период в «Спартаке» был отличной подготовкой к новой ступени в карьере.

— Помню мало, столько времени прошло! Помню, что некоторые вещи были схожи с тем, что я привык видеть в Италии. Точно могу сказать, что Черчесов образца 2008 года вообще не похож на Черчесова образца 2021 года. Видно, что сборная России понимает, во что играет. Это такой прямолинейный футбол, где Дзюба – важнейший элемент, ведь игра на него хорошо поставлена. На Россию интересно смотреть, с моей точки зрения», — цитирует Моцарта Appsbetting.

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