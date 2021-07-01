Появилось видео нападения на экс-футболиста ЦСКА Марка Гонсалеса

В Сети появилось видео, на котором виден момент нападения неизвестных на бывшего полузащитника ЦСКА Марка Гонсалеса.



Экс-футболист ранее заявил, что к нему с семьёй подошла группа мужчин и стали их оскорблять. По словам Марка, один из них, сидя на лошади, бросил в него камень, после чего началась драка, в ходе которой Гонсалес получил несколько ударов палкой и, как выяснилось впоследствии, перелом позвонка.



На видео видно, как к чилийцу действительно подходят несколько мужчин, один из которых сидит на лошади. После непродолжительной перепалки начинается потасовка, и Гонсалесу с родственниками приходится убегать.

Видео нападения на Марка Гонсалеса:

Гонсалес выступал за ЦСКА с 2009 по 2014 год. С армейцами он дважды стал чемпионом России, выиграл два Кубка и один Суперкубок страны. В ходе карьеры также защищал цвета «Альбасете», «Ливерпуля», «Реала Сосьедад», «Бетиса» и других клубов.