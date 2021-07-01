Мельников объявил об уходе с поста руководителя службы коммуникаций РФС

Директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников в ближайшее время покинет занимаемый пост.



«Да, могу это подтвердить», — сказал Мельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.



Напомним, Кирилл Мельников стал директором департамента по информационной политике Российского футбольного союза в 2019 году. Ранее обязанности руководителя пресс-службы исполнял Игорь Владимиров. Кирилл Мельников несколько лет работал корреспондентом отдела бизнеса «Ъ», после ухода из издательского дома основал собственное коммуникационное агентство.



Ранее Российская Премьер-Лига (РПЛ) совместно с медицинским комитетом Российского футбольного союза (РФС) подготовила запрос в Роспотребнадзор по уточнению исполнения указов о новых ограничительных мерах, касающихся проведения матчей лиги в сезоне-2021/2022.

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