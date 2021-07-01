Райс отказался продлевать контракт с «Вест Хэмом». Он ждёт предложений «МЮ» и «Челси»

Полузащитник «Вест Хэм Юнайтед» Деклан Райс намерен покинуть команду в летнее трансферное окно.



Как сообщает The Telegraph, 22-летний футболист отклонил два предложения «молотобойцев» по новому контракту. В настоящее время Деклан ждёт предложений от «Манчестер Юнайтед» и «Челси», которые уже долгое время им интересуются.



Райс начинал заниматься в академии «Челси», а в 2013 году присоединился к «Вест Хэму». За главную команду «молотобойцев» играет с 2017 года. В минувшем сезоне хавбек провёл 32 матча в английской Премьер-лиге, забил два гола и отдал одну результативную передачу.



Сейчас Деклан со сборной Англии выступает на чемпионате Европы — 2020. Национальной команде предстоит сыграть в четвертьфинале с Украиной.

Видео гола Райса в ворота «Саутгемптона»: