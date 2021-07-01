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Защитник «Ордабасы» Каиров отказал клубам ФНЛ ради перехода в «Тобол»

Защитник «Ордабасы» Каиров отказал клубам ФНЛ ради перехода в «Тобол»
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28-летний защитник «Ордабасы» Багдат Каиров перешел в костанайский «Тобол», сообщает Meta-ratings.kz. Контракт с клубом подписан на 1,5 года.

Воспитанник актюбинского футбола Багдат Каиров покинул «Ордабасы» из-за финансовых проблем. У Каирова было несколько предложений – в своем составе его хотели видеть «Астана», «Шахтёр» и «Актобе». Но сам игрок выбрал вариант с костанайским «Тоболом».

Также представители игрока вели переговоры с клубами ФНЛ – калининградской «Балтикой» и владикавказской «Аланией», но вариант с костанайским клубов оказался предпочтительным.

Напомним, это вторая попытка «Тобола» подписать Каирова. В 2020 году в межсезонье костанайский клуб приглашал Багдата. Тогда защитник принял приглашение Стойчо Младенова и перешел в кызылординский «Кайсар».

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