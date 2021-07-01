Защитник «Ордабасы» Каиров отказал клубам ФНЛ ради перехода в «Тобол»

28-летний защитник «Ордабасы» Багдат Каиров перешел в костанайский «Тобол», сообщает Meta-ratings.kz. Контракт с клубом подписан на 1,5 года.
Воспитанник актюбинского футбола Багдат Каиров покинул «Ордабасы» из-за финансовых проблем. У Каирова было несколько предложений – в своем составе его хотели видеть «Астана», «Шахтёр» и «Актобе». Но сам игрок выбрал вариант с костанайским «Тоболом».
Также представители игрока вели переговоры с клубами ФНЛ – калининградской «Балтикой» и владикавказской «Аланией», но вариант с костанайским клубов оказался предпочтительным.
Напомним, это вторая попытка «Тобола» подписать Каирова. В 2020 году в межсезонье костанайский клуб приглашал Багдата. Тогда защитник принял приглашение Стойчо Младенова и перешел в кызылординский «Кайсар».
- 1 июля 2021
-
15:20
-
15:16
-
15:05
-
14:58
-
14:33
-
14:27
-
14:15
-
14:07
-
14:00
-
13:43
-
13:28
-
13:08
-
13:01
-
12:56
-
12:43
-
12:31
-
12:15
-
12:05
-
11:55
-
11:38
-
11:29
-
11:18
-
10:51
-
10:48
-
10:35
-
10:23
-
10:18
-
10:04
-
09:55
-
09:52
-
09:43
-
09:25
-
09:24
-
09:15
-
09:00