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«ПСЖ» и Серхио Рамос находятся в продвинутых переговорах

«ПСЖ» и Серхио Рамос находятся в продвинутых переговорах
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Бывший защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос, вероятно, продолжит карьеру во Франции.

Как сообщает ESPN, 35-летний испанский футболист обсуждает детали контракта с «Пари Сен-Жермен». Переговоры находятся на продвинутой стадии, и стороны могут прийти к соглашению уже в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что Рамос ищет жильё в Париже после ухода из «Реала».

Серхио покинул «Королевский клуб» в конце июня в связи с истечением контракта. За «Реал» он выступал с 2005 года. Со «сливочными» Рамос пять раз стал чемпионом Испании, завоевал два Кубка и четыре Суперкубка страны, четыре раза выиграл Лигу чемпионов, стал трёхкратным обладателем Суперкубка УЕФА и четырёхкратным победителем клубного чемпионата мира.

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