«ПСЖ» и Серхио Рамос находятся в продвинутых переговорах

Бывший защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос, вероятно, продолжит карьеру во Франции.



Как сообщает ESPN, 35-летний испанский футболист обсуждает детали контракта с «Пари Сен-Жермен». Переговоры находятся на продвинутой стадии, и стороны могут прийти к соглашению уже в ближайшее время.



Ранее сообщалось, что Рамос ищет жильё в Париже после ухода из «Реала».



Серхио покинул «Королевский клуб» в конце июня в связи с истечением контракта. За «Реал» он выступал с 2005 года. Со «сливочными» Рамос пять раз стал чемпионом Испании, завоевал два Кубка и четыре Суперкубка страны, четыре раза выиграл Лигу чемпионов, стал трёхкратным обладателем Суперкубка УЕФА и четырёхкратным победителем клубного чемпионата мира.

Новость по теме «Бавария» интересуется Серхио Рамосом