«Чемпионату» требуется видеоредактор соцсетей

«Чемпионат» открывает вакансию видеоредактора соцсетей (полная занятость, возможна удалённая работа и в офисе). Обязателен длительный опыт работы в SMM-проектах. Это могут быть и личные проекты.



Ключевые навыки: SMM, видеомонтаж, креативность, грамотность, обучение и развитие.



Будет плюсом: английский язык, фотомонтаж.



Чем предстоит заниматься?

— Составлением контент-плана по выходу видеороликов в соцсетях «Чемпионата». Поиск релевантных тем и их разработка;

— Полным циклом создания видео для соцсетей от идеи до конечного результата;

— Ведением отчётности по статистике просмотров;

— Взаимодействием с дизайнерами/SMM-редакцией/журналистами для создания контента;

— Разработкой заставок и графических роликов.



Мы возьмём тебя на работу, если ты:

— Имеешь опыт работы с видеомонтажом от 2 лет;

— Хорошо разбираешься в видеоформатах социальных сетей и их нюансах, особенно в TikTok;

— Отлично ориентируешься в мире спорта. Знание других популярных в соцсетях тематик (кино, игры, музыка и т. д.) будет плюсом;

— Грамотно пишешь;

— Владеешь пакетом Adobe (Premiere Pro, After Effects и Photoshop) или их аналогами;

— Умеешь работать со стоками и поиском видеоматериалов;

— Имеешь ответственный подход к задачам, внимание к деталям и умение работать в команде и с дедлайнами;

— Обладаешь минимальными знаниями в области авторского права и российских законов, касающихся СМИ.



Что мы предлагаем

— Работу в редакции лидирующего спортивного медиа;

— Интеграцию в уже отлаженную SMM-команду профессионалов, в которой сейчас не хватает только тебя;

— Возможность общаться со звёздами спорта и делать вместе с ними крутой контент;

— Красивый и удобный офис недалеко от центра Москвы, куда легко добраться пешком или на трамвае от ст. м. «Тульская», на бесплатном шаттле от ст. м. «Павелецкая» или на автомобиле по Даниловской набережной;

— Возможность работы полностью удалённо;

— Возможность участвовать в конференциях, митапах;

— Кофе-пойнты, игровую зону, место для кинопоказов, лекторий в офисе;

— Достойный уровень заработной платы, который обсуждается по результатам собеседования.



График работы — обсуждаемый.



Резюме и примеры работ отправляйте на почту — workchampsmm@rambler.ru.