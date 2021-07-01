«Барселона» заинтересовалась полузащитником «Интера»
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Полузащитник «Интера» Марсело Брозович привлёк внимание «Барселоны», сообщает журналист Руди Галетти в своём «твиттере».
Сине-гранатовые пополнили список клубов, заинтересованных в 28-летнем хорватском футболисте. Отмечается, что Марсело мог бы стать заменой для хавбека Миралема Пьянича, если тот покинет каталонскую команду до закрытия летнего трансферного окна.
Брозович защищает цвета «Интера» с 2015 года, а до этого выступал за загребское «Динамо» и другие клубы на родине. В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 33 матчах итальянской Серии А, в которых забил два гола и отдал шесть результативных передач, а также получил восемь жёлтых карточек. Нерадзурри по итогам розыгрыша завоевали первый за 11 лет чемпионский титул.
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